Bus Mestre, Brugnaro incontra i primi tre soccorritori

Questa mattina il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha incontrato nel Municipio di Mestre Bujar Bucaj, Boubacar Toure' e Godstime Erheneden, tra i primi a prestare soccorso sul luogo dell'incidente del bus.

"Questi ragazzi hanno dimostrato cos'è l'animo umano - ha sottolineato -hanno dimostrato che la solidarietà non è solo a parole ma significa atti concreti. A questi ragazzi va il mio ringraziamento personale ma anche quello di tutta la nostra città per il loro grande atto di coraggio e di umanità. Questo è un vero esempio di integrazione e noi lavoreremo proprio perché questo gesto di coraggio sia raccontato ai bambini, a dimostrazione che non ci sono differenze tra le persone, le differenze sono tra le azioni e i gesti che le persone fanno", ha concluso.



