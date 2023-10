Vajont: Zaia, giornata dev'essere in onore anche sopravvissuti

"Dopo 60 anni, purtroppo, c'è un oggettivo rischio che questa diventi soltanto una giornata del ricordo. Per me dev'essere sì la giornata in memoria di chi non c'è più; ma anche in onore dei vivi, dei sopravvissuti, perché questo è un territorio segnato indelebilmente dal quel disastro. I 1.910 morti danno la dimensione di quella tragedia", Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, partecipando al cimitero monumentale di Fortogna (Belluno) alle cerimonie per il 60/o anniversario del Vajont, alla presenza del presidente Sergio Mattarella.

Zaia ha ricordato che oggi "è la giornata nazionale del ricordo delle vittime dei disastri ambientali e industriali, causati dall'incuria dell'uomo. Vale la pena allora ricominciare a parlare del rapporto uomo-natura, coinvolgendo soprattutto i giovani, i veri soggetti che ci possono indicare la via".





