Sette scrittori in Veneto per raccontare i borghi nascosti

Sette scrittori di fama nazionale vivranno una settimana in altrettanti Comuni veneti, alla scoperta dei tesori di borghi nascosti, al termine della quale scriveranno dei racconti poi pubblicati dalla casa editrice Arkadia. L'iniziativa, "Luoghi letterari in Veneto", sostenuta dalla Regione Veneto e realizzata in collaborazione con l'associazione culturale Mediterranea, è stata presentata a Venezia.

Gli autori che hanno aderito al progetto sono Carlo Martigli, Elisa Guidelli (in arte Eliselle), Anna Martellato, Meo Ponte, Valeria Gargiullo, Stefania Crepaldi e Daniele Furia; saranno ospitati per sette giorni a Sarmede (Treviso), Arquà Petrarca (Padova), Cibiana di Cadore (Belluno), Malcesine (Verona), Fratta Polesine (Rovigo), Noale (Venezia) e Foza Enego (Vicenza).

Il progetto, cominciato in Sardegna nel 2022 e proseguito con una seconda edizione in Piemonte, ha ottenuto anche la collaborazione dell'ufficio di rappresentanza del Parlamento Europeo in Italia.

"La Regione del Veneto sostiene questo progetto che racchiude due anime distinte ma intrecciate - ha detto l'assessore regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari -: da un lato la valorizzazione di borghi che caratterizzano la realtà del Veneto, e dall'altro, un nuovo investimento nella letteratura, incentivando una produzione di qualità". Uno degli obiettivi del progetto "è far conoscere i territori della sconfinata provincia italiana attraverso la letteratura - ha detto Gianmarco Murru, presidente di Luoghi letterari - e creare una rete di paesi letterari".



