Incendio distrugge baita in zona 5 Torri, nessun ferito

Un incendio, scoppiato per cause ancora da accertare, ha distrutto nel pomeriggio una baita in legno in località Cinque Torri , sopra Cortina d'Apmezzo. (Belluno), Nessuna persona è rimast coinvolta.

I vigili del fuoco, con due squadre, soo intervenuti dal distaccamento permanente di Cortina d'Ampezzo, menter altre tre squadre di volontari sono giunte da Zoldo e da Arabba; da Belluno è arrivato un altro automezzo dei pompieri, per un totale di 22 operatori. Le fiamme avevano lambito alcune bombole di Gpl, prelevate e messe in zona sicura dalle squadre sul posto.



