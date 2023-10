Bus Mestre: rimpatriate le prime salme

E' iniziato questo pomeriggio, dall'obitorio dell'ospedale all'Angelo, il trasporto dei primi feretri delle vittime dell'incidente del pullman avvenuto martedì sul cavalcavia di Mestre. Le prime a lasciare la cella mortuaria, caricate su un unico furgone, sono state le 4 bare di un'intera famiglia romena, padre e madre di 42 e 45 anni, con le due figlie, di 13 e 8 anni. All'uscita non c'erano parenti, perchè probabilmente hanno seguito in auto il corteo funebre che riporterà la famiglia in patria per la sepoltura.

Alcuni dei congiunti delle 20 vittime straniere del disastro hanno chiesto la cremazione in loco dei loro cari, e rientreranno in patria successivamente. Domani mattina lasceranno l'obitorio le salme dei 9 ucraini deceduti nell'incidente, il gruppo nazionale più numeroso, che rientreranno nel paese in guerra con un volo aereo.



