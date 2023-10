Al via da Verona il 'Treno della Salute' in Veneto

È tornato in Veneto il "Treno della Salute", con partenza oggi dalla Stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, dove sarà aperto al pubblico fino alle ore 18:00.

Il Treno della Salute offre a chi lo desidera controlli per la propria salute e consigli per uno stile di vita sano ed equilibrato. L'iniziativa di divulgazione sanitaria e prevenzione, giunta alla quinta edizione, è realizzata da Medici con l'Africa Cuamm, con il sostegno della Regione Veneto e della campagna di prevenzione "Vivo Bene", in collaborazione con Trenitalia e Ferrovieri con l'Africa.

Le cinque carrozze del treno attraverseranno il Veneto e, dopo Verona toccheranno Padova (11 ottobre), Vicenza (12 e 13 ottobre) e Treviso (16 ottobre), per concludere il tour a Venezia. Poi il Treno del Cuamm arriverà anche in Friuli e Lombardia.

Il convoglio è allestito come ambulatorio e permette a chi sale di effettuare screening gratuiti sul proprio stato di salute e di venire a conoscenza di uno stile di vita sano ed equilibrato, basato su una corretta alimentazione e sull'attività fisica. A bordo del treno sarà possibile effettuare la misurazione di glicemia e ipertensione, effettuare l'elettrocardiogramma e controllare il proprio rischio cardiovascolare. Una carrozza è dedicata alla campagna regionale Vivo Bene, alle campagne di prevenzione e alle 'Palestre della Salute', alla lotta alla sedentarietà, con i professionisti dell'Azienda ULSS 9 Scaligera.

Per la vicepresidente e assessore regionale ai Trasporti Elisa De Berti, "in questo Treno vengono coniugate la salute, la prevenzione e la solidarietà. Il Cuamm svolge un servizio importante in Africa e la Regione Veneto è al suo fianco. Ho avuto la possibilità di vedere, in prima persona, in Sierra Leone l'attività del Cuamm, con un servizio di Emergenza Urgenza davvero eccellente".



