Innalzata la vigilanza a Venezia sugli obiettivi israeliani

Anche a Venezia, come in altre città italiane, è stata aumentato il livello di vigilanza e sicurezza sugli obiettivi israeliani presenti in città, ad iniziare dall'antico Ghetto ebraico, per il quale è stato disposta anche una maggiore presenza numerica degli uomini delle forze dell'ordine.

Lo comunica il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, dopo i due comitati per l'ordine pubblico e la sicurezza convocati in giornata in seguito alle notizie sull'attacco sferrato da Hamas.

E' stata rafforzata la vigilianza anche nei confronti di singoli soggetti, in primisi gli esponenti di vertice della Comunità israelitica, ed è stato implementato il servizio di vigilanza nei riguardi di enti economici e commerciali riconducibili a Israele.



