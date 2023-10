Finanziamenti Pnrr per le imprese che innovano

Presentare sui territori le nuove opportunità di cofinanziamento legate al Pnrr per le imprese che innovano. È questo l'obiettivo del roadshow del Competence Center Smact che farà tappa (è il quinto appuntamento) giovedì 19 ottobre alle ore 16 nelle sedi della Camera di Commercio di Venezia Rovigo: a Mestre in presenza presso la sede di via Forte Marghera 151 all'auditorium Grimani, a Rovigo in collegamento da remoto presso la sede camerale in Piazza Garibaldi 6.

Focus dell'evento, co-organizzato da Smact ed il Pid - Punto Impresa Digitale della Camera di commercio Venezia Rovigo, la presentazione di tutte le opportunità di Smact per le imprese grazie ai fondi Pnrr in particolare legate al Bando Iriss 2023, che mette a disposizione delle imprese 5 milioni di euro per cofinanziare i progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale e una linea di servizi agevolati, di 3.5 milioni di euro, per facilitare attività di formazione e consulenza.

L'agenda dell'evento, moderato dal direttore generale Matteo Faggin, prevede anche l'intervento Nicola Lanza di Smact, che tratterà il tema dell'analisi e raccolta dei dati e di come far comunicare macchine con linguaggi diversi al fine di ottimizzare lo scambio di dati e l'efficientamento della produzione, e di Maddalena Ammirati di Scheineder Electric che parlerà delle tecnologie per la sostenibilità "Audit carbon footprint". Per l'evento è stato richiesto l'accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Prima dell'inizio dell'appuntamento sarà possibile per le imprese prenotare un incontro individuale con i referenti di Smact, previo appuntamento contattando l'ufficio PID camerale.

Il nuovo Bando Iriss (Innovazione, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale 2023) finanzia progetti di sviluppo nel campo delle tecnologie avanzate come IoT, data management & security, intelligenza artificiale, tecnologie per la sostenibilità e per l'agroalimentare, città intelligenti con un contributo fino al 70% delle spese sostenute.



