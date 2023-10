Droga per 1 milione euro, 'spedizionieri' arrestati in Sardegna

Arrivavano in Sardegna e prelevavano dal corriere l'eroina da immettere sul mercato della penisola e usando un altro corriere spedivano cocaina. Due uomini residenti in Veneto di 63 e 67 anni, accusati del traffico di droga, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Nuoro e trasferiti al carcere di Uta. Se immessa sul mercato la droga sequestrata avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro.

Oggetto degli scambi un pacco prelevato nel cagliaritano al cui interno c'erano oltre 5,2 chili di eroina. Da ulteriori controlli è poi risultato che i due arrestati avevano anche spedito sempre tramite corriere, ulteriori 11 chili e mezzo di cocaina.

I due arrestati, dal mese di luglio hanno effettuato diversi viaggi dalla penisola in Sardegna per brevissimi periodi. Ieri sono stati pedinati: i militari hanno scoperto che, una volta sbarcati a Olbia, si sono diretti prima in alcune località della provincia di Sassari, poi in provincia di Oristano ed infine a Cagliari, dove hanno ritirato un pacco da uno spedizioniere locale. Da una perquisizione della loro auto gli uomini dell'Arma hanno scoperto che all'interno del pacco c'era l'eroina. Quindi è stata sequestrata anche la cocaina che i due avevano spedito tramite un altro corriere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA