DiQuattro e Ballestra vincono il Premio Comisso 2023

Costanza DiQuattro con 'Arrocco siciliano' (Baldini+Castoldi) e Silvia Ballestra con 'La Sibilla. Vita di Joyce Lussu' (Laterza) hanno vinto, rispettivamente, le sezioni Narrativa e Biografia del Premio letterario Giovanni Comisso "Regione del Veneto-Città di Treviso".

Le due opere hanno ottenuto la maggioranza dei voti tra i finalisti selezionati lo scorso 9 giugno alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia tra le 164 opere inviate alla selezione, di cui 130 nella narrativa italiana e 34 per la biografia.

Nella Narrativa italiana le opere finaliste sono state oltre ad 'Arrocco siciliano', Irina Nikolaevna o l'arte del romanzo di Paola Capriolo (Bompiani) e Tabacco Clan di Giuseppe Lupo (Marsilio Editori). Nella Biografia invece, Storia confidenziale dell'editoria italiana di Gian Arturo Ferrari (Marsilio), L'attrito della vita. Indagine su Renato Caccioppoli matematico napolitano di Lorenza Foschini (La Nave di Teseo) e 'La Sibilla.

Vita di Joyce Lussu' Nell'incontro di finale, svoltosi a Treviso, è stato consegnato a Ferdinando Camon il Premio Comisso alla carriera per scrittori veneti, per valorizzare il percorso culturale e letterario di un autore di nascita, formazione o residenza in Veneto. Premiata poi l'opera vincitrice - Cieli in fiamme di Mattia Insolia (Mondadori) - del Comisso under 35.



