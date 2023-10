Veneto, nuovo bando da 7 milioni per acquisto auto 'green'

La Giunta regionale del Veneto ha approvato il bando 2023 dedicato alla rottamazione delle vecchie auto e alla loro sostituzione con un veicolo a basso impatto ambientale, dotato di 7 milioni di euro.

Potranno presentare istanza i privati cittadini, residenti nel territorio regionale, con Isee non superiore a 50mila euro, che acquisteranno un veicolo di classe ambientale Euro 6D o superiore. L'entità del contributo, che potrà arrivare fino a un massimo di 8.400 euro, sarà definita in funzione del valore dell'auto acquistata e della fascia di reddito del richiedente, mentre la graduatoria terrà conto del reddito.

Il contributo (da 2.000 a 7.000 euro a seconda delle emissioni del nuovo veicolo) sarà moltiplicato per 1,2 per gli appartenenti alla prima fascia di reddito (Isee fino a 25mila euro), per 1,1 per gli appartenenti alla seconda (fino a 40mila euro), contributo base per la terza fascia (fino a 50mila euro).

Si terrà inoltre conto della residenza, con un coefficiente premiale in caso di Comuni che abbiano adottato, dal 2020 al 30 aprile 2023, ordinanze per il miglioramento della qualità dell'aria. La presentazione delle manifestazioni di interesse potrà essere fatta tra il 17 ottobre e il 29 dicembre, mentre l'acquisto dovrà essere perfezionato con l'invio di tutta la documentazione entro il 27 maggio 2024.

"Proseguiamo con questa iniziativa - commenta l'assessore all'ambiente Gianpaolo Bottacin - che ha sempre avuto ottimi riscontri da quando l'abbiamo introdotta. Anche quest'anno, oltre ovviamente a mirare all'aspetto primario del miglioramento della qualità dell'aria, cerchiamo di essere vicini alle persone con redditi più bassi, ovvero quelle a cui un aiuto può essere maggiormente utile".



