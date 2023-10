Treviso tra i vincitori del premio città verdi Ue 2025

Treviso si aggiudica il titolo 'Foglia verde europea' 2025 insieme a Vildecans, in Spagna, mentre Vilnius è stata incoronata 'Capitale verde europea'. Lo ha annunciato la Commissione europea durante una cerimonia a Tallin.

I premi promuovono e riconoscono gli sforzi delle città europee per migliorare la qualità della vita dei loro abitanti e di ridurre il loro impatto sull'ambiente locale e globale.

Il premio Capitale verde europea è aperto alle città con più di 100.000 abitanti, mentre il premio Foglia verde europea è aperto a tutte le città con 20.000-99.999 abitanti.

Vilnius, in quanto vincitrice del premio Capitale verde riceverà 600.000 euro, mentre Treviso e Vildecans riceveranno 200.000 euro come contributo all'implementazione di iniziative e misure per migliorare le loro prestazioni ambientali.

La risposta al cambiamento climatico "deve essere quella di città più verdi, con un minore inquinamento e più attente al benessere dei cittadini. Questo è esattamente ciò che stanno facendo i vincitori di oggi", ha commentato il commissario Ue all'Ambiente, Virginijus Sinkevičius.



