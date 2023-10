Otb Foundation per day hospital di oncoematologia pediatrica

Sarà un vero e proprio "reparto dentro il reparto", con spazi e dotazioni dedicati e personale appositamente formato, quello che riguarda il progetto del day hospital di Oncoematologia pediatrica all'interno della pediatria dell'ospedale San Bassiano, a Bassano del Grappa (Vicenza).

L'iniziativa è stata presentata ufficialmente in occasione di una cena per l'inizio di una raccolta fondi organizzata da Otb Foundation, che ha visto la partecipazione di un centinaio di personalità dell'imprenditoria locale riunirsi a supporto dei più piccoli, assieme ai padroni di casa, Renzo Rosso e Arianna Alessi, presidente e vicepresidente della fondazione. Tra gli ospiti all'evento anche l'assessore veneta alla sanità e ai servizi socio sanitari Manuela Lanzarin e il direttore generale dell'Ulss 7 Pedemontana, Carlo Bramezza.

A oggi la pediatria del San Bassiano assiste più di mille pazienti l'anno, 150 sono di media i bambini ricoverati di cui 22 medicalmente complessi con patologie oncoematologiche e patologie rare gravi. A questi si aggiungono circa 5mila bambini che accedono tramite il pronto soccorso. Il progetto prevede la ristrutturazione e riorganizzazione di un'intera area del reparto di Pediatria, dove saranno ricavate due stanze per il day hospital vero e proprio, di cui una dotata di un percorso specifico per la gestione dei pazienti immunodepressi. Sarà prevista inoltre un'area di degenza, con un posto letto anche in questo caso studiato per garantire la sterilità necessaria ai pazienti privi di difese immunitarie e un ambulatorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA