Moto contro Tir, centauro morto tra A27 e Tangenziale Mestre

Un incidente mortale si è verificato alcuni minuti dopo mezzogiorno sul ramo di svincolo che collega la A27 e il Raccordo Marco Polo con la A57 Tangenziale di Mestre, in direzione Venezia/Milano, in corrispondenza della corsia di immissione.

Sono rimaste coinvolte una motocicletta e un mezzo pesante, che stavano percorrendo il ramo di svincolo verso la Tangenziale. La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul posto insieme al personale del Suem: il medico ha dovuto constatare il decesso del motocilista.

Sul posto hanno operato congiuntamente il personale di CAV e Autostrade Alto Adriatico, coordinato dalle rispettive centrali operative di Mestre e Palmanova (Udine). Attualmente risulta chiuso lo svincolo che da Treviso immette in A57 direzione Milano, ed è chiuso anche quello che dal raccordo dall'aeroporto Marco Polo immette in A57, sempre in direzione Milano. A causa del restringimento di carreggiata dovuto alle operazioni di soccorso e rilievo, si sono formate code in direzione Milano/Venezia, in competenza Autostrade Alto Adriatico.



