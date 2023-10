Bus di Mestre, trova la figlia in ospedale con una mail

Maria è arrivata a Mestre mercoledì notte con due parenti dopo un estenuante viaggio di due giorni dall'Ucraina per poter assistere la figlia, rimasta ferita in modo non grave nella tragedia del pullman precipitato dal cavalcavia. Ha fatto in tempo a scendere dal suo bus e recuperare il bagaglio, messo insieme in tutta fretta, quando si è trovata davanti il volto di un volontario della Protezione civile che ha accolto le tre donne e le ha accompagnate in albergo. Già all'alba di ieri all'ospedale di Mestre Maria ha potuto stringere la mano della figlia e sincerarsi delle sue condizioni di salute.

Tutto è nato grazie ad una mail disperata che aveva indirizzato all'amministrazione municipale. Diceva: "Sto cercando la mia ragazza. E' ucraina. Ce n'è una nel tuo ospedale?". L'operatrice le ha fornito le informazioni necessarie e il ricongiungimento è potuto avvenire in tempi rapidissimi. Un piccolo miracolo di solidarietà che l'amministrazione municipale ha battezzato di "pronto intervento sociale". Un servizio ideato due anni fa dall'assessore Simone Venturini, a cui spetta il referato della coesione sociale, proprio per venire incontro alle esigenze di chi si trova improvvisamente catapultato in un Paese che non conosce per riconoscere la salma o assistere una persona cara. I primi ad usufruirne erano stati proprio alcuni profughi ucraini fuggiti dalla guerra.

Attualmente sono 15 i familiari, 5 dei quali giunti nelle ultime ore - 10 croati, 2 francesi e 3 ucraini - che sono stati accolti tra Mestre e Dolo e ai quali è stato dato gratuitamente un albergo per essere vicini ai parenti nei due ospedali. Un servizio, sottolinea Venturini parlando all'ANSA, "che non si ferma alla sola stanza d'albergo: l'assistenza consiste anche nella presenza costante di assistenti sociali, mediatori linguistici e psicologi". Il costo dell'intervento è interamente a carico dell'amministrazione comunale. Comprende, oltre all'albergo, anche i pasti, il trasporto e qualunque cosa possa alleggerire questi giorni dolorosi. Sia il nome dei familiari che quello degli alberghi sono stati in questi giorni secretati per garantire la massima privacy alle persone coinvolte nella tragedia.

"Abbiamo individuato più strutture alberghiere e quando ci arriva una richiesta di aiuto da parte di una ambasciata o di un consolato - sottolinea Venturini - le mettiamo a disposizione.

Dal momento della richiesta al reperimento dell'alloggio - aggiunge - passa solo qualche minuto". L'assessore è soddisfatto, pur nelle difficoltà oggettive di questi giorni, di aver potuto contribuire ad alleviare le sofferenze dei parenti.

"Non è nulla di eccezionale - conclude Venturini - è un servizio sociale che una città come Venezia non poteva non avere".



