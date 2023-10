Il sopravvissuto: 'io schiacciato dai corpi dopo lo schianto'

"Ho sentito un boato, come di un terremoto, poi mi sono ritrovato in mezzo ai corpi senza vita, con il sangue, le persone ferite". Sono gli attimi drammatici dell'incidente del pullman a Mestre raccontati a "Repubblica" da uno dei sopravvissuti, un turista ucraino di 39 anni, che nello schianto ha perso il padre. "Adesso - dice l'uomo, Alexander Lomakyn - voglio solo sapere cosa è successo, voglio sapere di chi è la responsabilità". Alexander, ricoverato all'ospedale all'Angelo di Mestre, ha riportato traumi da schiacciamento, perchè nel volo di 10 metri del pullman dal cavalcavia gli è finito adosso di tutto, gli altri passeggeri, i bagagli. "Ho provato a difendermi, tenendo la testa fra le mani - spiega - ma l'urto è stato fortissimo". Nei momenti concitati dei soccorsi Alexandrea aveva perso di vista il padre. Ieri in ospedale ha poi saputo che il genitore era tra i 21 deceduti.





