Milano-Cortina: Abodi, pista da bob a Torino è un'opzione

"La nostra decisione, qualunque essa sia, dovrà essere compresa, condivisa e rispettata se non condivisa. La decisione è da prendere in una settimana e valutiamo anche l'opzione Torino perché scartarla a priori sarebbe mancare l'impegno assunto nei confronti del Parlamento".

Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine dell'evento 'Sky 20 anni' a Roma parlando della pista da bob per i giochi di Milano-Cortina 2026.

"Nell'arco di qualche giorno daremo informazioni e prenderemo una decisione grazie alle informazioni che abbiamo ricevuto da tutte i soggetti - ha spiegato - Stanno arrivando anche proposte da Innsbruck e St. Moritz, mentre quelle di Cortina ce l'abbiamo già. Abbiamo anche le valutazioni di impatto ambientale e con la giusta trasparenza poi spiegheremo la decisione che non è solo nostra perché noi diamo un indirizzo politico, ma poi la decisione è tecnica".

Abodi ha concluso spiegando che "quando abbiamo sottoscritto il contratto con il Cio, e questo è successo anni fa quando questo Governo non c'era, c'eravamo impegnati a riqualificare la pista da bob. Adesso ci siamo impegnati anche a livello di governo di valutare tutte le opzioni".



