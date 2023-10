Mestre: Quei morti ancora senza nome. Il Dna per identificarli

E' un'opera difficile e pietosa quella che stanno affrontando negli obitori degli ospedali i medici e gli investigatori per dare un nome a tutte le 21 vittime del disastro di Mestre . "Ci troviamo di fronte ad una strage di giovani" avevano detto subito, sotto il cavalcavia della Vempa, i soccorritori che avevano estratto i corpi, carbonizzati o straziati, dal pullman precipitato da una decina di metri, andato a fuoco nell'impatto a terra. E con il passare delle ore quella prima impressione trova conferme ulteriori.

Tra le vittime, tutte di nazionalità straniera, ad eccezione di Alberto Rizzotto, l'autista 40enne morto anch'egli nello schianto, molte infatti sono giovanissime. La più piccola delle salme è quella di un bambino di circa un anno e mezzo: i medici non sono ancora riusciti un'età certa. Un'altra è quella di una ragazzina di 11 o 12 anni, e poi ci sono i corpi di due giovani donne di 28 anni e di una 30enne. Ma queste sono solo le vittime che sono già state identificate, 8 morti sui 21 totali: quattro cittadini ucraini, una donna croata, un tedesco, l'autista italiano e un'altra persona che dovrebbe essere ucraina. Tra i feriti ci sono invece due fratellini di 13 e 3 anni: sono tra i ricoverati all'ospedale di Treviso. Dalle prime informazioni, la loro giovane mamma, una austriaca, sarebbe invece tra i deceduti.

Il coordinatore regionale del Suem 118 Paolo Rosi, e il Prefetto di Venezia Michele Di Bari, aggiornano di ora in ora l'elenco dei turisti che hanno perso la vita nella navetta che faceva la spola tra lo 'Hu Camping' di Marghera e Venezia. Ma i nomi, per ora, non vengono diffusi, perché alcune famiglie - sparse tra Ucraina, Croazia, Germania, Spagna, Francia - potrebbero non aver ancora saputo della sorte dei loro cari in vacanza in Italia.

Un conteggio complicato, dunque, che richiederà probabilmente il responso di analisi genetiche per arrivare a nomi ed età sicure. Lo ha confermato il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi. "Dare un'identità alle vittime - ha detto - è difficile. Molti non avevano con loro i documenti. Ci sono loro parenti già arrivati in città, ma è difficile dare dei nomi con certezza. Per questo ho dato l'incarico alla medicina legale, ma anche alla polizia scientifica, perché se necessario si ricorra all'esame del Dna. Speriamo però, entro domani, di identificarli tutti". Quanto alle eventuali autopsie sulle vittime, il magistrato ha spiegato che una decisione arriverà nelle prossime ma è molto probabile che gli esami non verranno effettuati. "A parte quella sull'autista - ha concluso - le altre non sembrano necessarie visti i traumi da schiacciamento. E' nostra volontà restituire al più presto le salme ai parenti".

