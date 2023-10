Dal Piccolo al Carcano, Milano ricorda il Vajont con Paolini

Il Piccolo e il Carcano, ma anche il teatro La Cucina dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini sono alcuni dei luoghi milanesi che la sera di lunedì 9 ottobre, nel 60/o anniversario della tragedia del Vajont che costò la vita a 2000 persone, ospiteranno 'VajontS 23', l'azione corale di teatro civile messa in scena in contemporanea in oltre 130 teatri italiani ed esteri per onorare la memoria di quella comunità montana spazzata via, in una manciata di minuti, dalla faccia della storia e dalle mappe geografiche.

In tanti hanno risposto all'appello di Marco Paolini e si sono uniti al comitato promotore La Fabbrica del Mondo e ad altre istituzioni culturali e civili del Paese per un grande ricordo collettivo in forma di racconto, che al Piccolo vedrà in scena, al fianco dello stesso Paolini, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, 20 narratori e un coro di 200 persone, espressione e voce della società civile, del mondo della cultura e dell'impegno ambientalista, con il coordinamento artistico di Michele Dell'Utri.

Dal 9 al 16 ottobre, nei foyer del Teatro Strehler, sarà allestita la mostra fotografica 'Vajont, per non dimenticare' a cura della Pro Loco Longarone, organizzata dall'Associazione Bellunesi nel Mondo. Infine, lunedì 16 ottobre, a trent'anni dalla sua prima rappresentazione, Marco Paolini riporterà in scena lo storico spettacolo 'Il racconto del Vajont'.

Al Carcano la sera del 9 sarà il geologo Mario Tozzi a introdurre il racconto della tragedia, che insieme alla compagnia ATIR, con la partecipazione di Lella Costa e alcuni cittadini milanesi che hanno fatto parte dei laboratori teatrali de El Nost Milan, rivivrà poi nella narrazione corale di VajontS 23.

All'ex ospedale Paolo Pini saranno invece i performer di Teatro degli Incontri, insieme all'antropologo Mauro Van Aken e al pubblico a trasformare il ricordo della tragedia in una sveglia collettiva contro i cambiamenti climatici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA