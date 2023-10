I lavori del villaggio olimpico di Milano in anticipo di 3 mesi

I lavori per la realizzazione del Villaggio Olimpico di Milano sono "in anticipo di 3 mesi" sul programma. E' quanto è stato riferito nel corso dell'inaugurazione del progetto 'ScalodArts', l'opera di 'arte urbana a cielo aperto' realizzata sui muri perimetrali dell'area del cantiere, patrocinata dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano. Confermata quindi la consegna del Villaggio alla Fondazione Milano Cortina "entro il luglio del 2025".

La costruzione delle 6 palazzine che compongono la struttura - è stato reso noto nel corso della visita al cantiere dei ministri Matteo Salvini (Trasporti e Infrastrutture) e Andrea Abodi (Sport e Giovani), accompagnati, tra gli altri, dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dall'amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina Andrea Varnier - sarà completata all'inizio del 2024. Coima inoltre è pronta ad avviare i lavori di allestimento degli spazi pubblici adiacenti al Villaggio Olimpico a partire dalla primavera, a valle dell'approvazione del piano attuativo da parte del Comune di Milano.

Terminate le Olimpiadi Invernali il Villaggio sarà trasformato nel "più grande studentato d'Italia realizzato in edilizia residenziale sociale", è stato spiegato, con circa 1.700 posti letto.

L'opera 'Scalodarts' presentata oggi è composta da un murale realizzato da 20 artisti e rappresenta i valori dello sport e dei Giochi Olimpici e Paralimpici. In rappresentanza dei 1.400 atleti che saranno ospitati durante i Giochi di Milano-Cortina 2026 sono intervenuti il campione Simone Barlaam, oro paralimpico, 19 volte campione del mondo e 8 volte campione europeo di nuoto, Deborah Compagnoni, vincitrice di 3 ori olimpici nello sci alpino, Sara Conti e Niccolò Macii, campioni europei e bronzo mondiale nella specialità coppia di artistico del pattinaggio di figura, Francesca Porcellato, atleta paralimpica, fondista e paraciclista italiana con 10 partecipazioni ai Giochi e quindici medaglie conquistate.





