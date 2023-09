Musumeci,cambiare passo è conoscere fragilità del territorio

"Noi italiani siamo poco propensi alla prevenzione. Cambiare passo significa, quindi, conoscere la fragilità del nostro territorio e attrezzarsi per esporlo meno possibile ai rischi naturali". Lo ha detto oggi il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, partcipando a Padova ad convegno sui rischi da alluvione nel territorio italiano, promosso dall'Autorità di bacino, in collaborazione con la Regione Veneto e il Comune.

Il ministro si è incontrato infine con una folta rappresentanza degli uomini e delle donne della Protezione Civile del Veneto: "è stato bello vedere tanti volontari della Protezione civile, preparati ed entusiasti" ha commentato Musumeci.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA