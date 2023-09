Malore mentre è alla guida, muore e travolge pedoni, uno è grave

Ha un malore mortale mentre è alla guida, esce di strada e travolge due persone. E' di un morto e due feriti, uno dei quali in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Noventa Vicentina (Vicenza).

Secondo una prima ricostruzione ancora sommaria, l'uomo a bordo del veicolo ha perso il controllo, investendo alcuni pedoni. L'automobilista è morto, forse a causa di un malore fatale. Una delle due persone investite ha riportato lesioni molto serie, è stata trasferita con l'elisoccorso in ospedale a Vicenza, e subito dirottata nel reparto di rianimazione. Nella carambola sarebbe stata coinvolta anche una donna con una carrozzina, che è riuscita a mettersi in salvo.



