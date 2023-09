Rimossa la Madonna con una maschera da sub a Venezia

La polizia locale di Venezia ha sequestrato, per collocazione impropria, la Madonna in resina verniciata di rosso, collocata la scorsa notte sul ponte del Lovo, tra il Goldoni e Rialto.

L'installazione dal titolo "Red Vergin" dell'artista francese James Colomina, era stata messa nella nicchia sopra il ponte per lanciare un messaggio contro l'emergenza climatica, responsabile dell'innalzamento dei mari, tema particolarmente sentito a Venezia. Non essendo stata richiesta alcuna autorizzazione, l'opera è stata rimossa questo pomeriggio.



