È comparsa la notte scorsa, in una nicchia proprio sopra il ponte del Lovo tra il Goldoni e San Salvador, a Venezia, una Madonna dipinta di rosso e con una maschera da sub. L'opera, dal titolo "Red Virgin" porta la firma dello street artist francese James Colomina, che conferma l'accaduto, ed è un messaggio rispetto alla crisi climatica, in particolar modo sull'innalzamento dei mari, tema sentito a Venezia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA