Gran premio internazionale di Venezia, Leone d'oro a Ugo Cilento

La cerimonia di premiazione al Palazzo della Regione Veneto ha consegnato il Leone d'Oro a Ugo Cilento e al suo marchio, "una delle realtà più rilevanti nel mondo dell'imprenditoria della moda italiana, un'azienda - si legge nelle motivazioni - unica per la sua longevità e per la sua prestigiosa creazione di stile ed eleganza riconosciuta in tutto il mondo".

Ugo Cilento, imprenditore di un'azienda fondata a Napoli nel 1780 con 243 anni di storia gestita sempre dalla stessa famiglia, ha ricevuto il premio da Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'oro al Gran Premio Internazionale di Venezia.

"È certamente una grande soddisfazione - dichiara Ugo Cilento - ottenere un riconoscimento tanto ambito a livello mondiale e la cosa rende molto felice sia me come professionista, da sempre impegnato nella ricerca dell'eleganza e fortemente convinto dell'eccellenza della sartorialità e della profonda fusione di moda, arte e tradizione, nonché tutto l'indotto che ruota intorno alla mia storica azienda giunta con me alla ottava generazione".

La maison 'Cilento & F.llo' è stata iscritta nel registro dei marchi storici italiani di interesse nazionale dal ministero dello Sviluppo Economico. Oggi ha sede a Napoli alla Riviera di Chiaia 203 e 204, nella cornice di Palazzo Ludolf. Ha aperto una sede anche a Milano nel quartiere Brera.

Il marchio Cilento è anche accostato ad istituzioni culturali prestigiose, come l'Università Federico II di Napoli, per la quale, in occasione degli ottocento anni di storia, sono state realizzate cravatte e foulard con le insegne dell'Imperatore ed il logo dell'Università.



