Cifa e Consulenti, sul lavoro cooperazione con il Marocco

È stato firmato stamane a Venezia, nell'ambito della summer school dei consulenti del lavoro, un memorandum per promuovere una cooperazione tra l'Europa e il continente africano, con l'obiettivo di costruire una forte area euro mediterranea. I firmatari sono Cifa Italia, Ambasciata del Regno del Marocco, Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro e Fondazione Lavoro dei Consulenti del Lavoro.

Il cardine del progetto, introdotto nella sua fase germinale al Festival del Lavoro a Bologna di luglio, è legato al mondo del lavoro: lo scopo è sviluppare un modello di politiche attive che permetta alle imprese italiane e a quelle marocchine di esprimere il proprio fabbisogno di professionalità e, al contempo, che renda possibile ai cittadini dei due Paesi, in possesso di competenze, di candidarsi presso le imprese richiedenti.

"Abbiamo avviato l'esperienza con il Regno del Marocco perché è uno tra gli stati politicamente più stabili del continente africano, oltre che garante dei due accordi delle Nazioni Unite sulla migrazione regolare - ha detto Andrea Cafà, presidente di Cifa Italia e Fonarcom -. Crediamo fortemente nella costituzione di un'area euromediterranea che dialoghi e costruisca comunità sostenibili e inclusive".

Per Youssef Balla, ambasciatore del Regno del Marocco, "questo protocollo inizia la riflessione su un nuovo modello di rapporti nel mondo del lavoro. Un modello innovatore che è basato soprattutto su principi di partenariato e co-sviluppo".



