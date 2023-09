Braccianti 'in nero' per la vendemmia sulle colline Cartizze

Tra le blasonate colline del Cartizze, area ristretta in cui si produce il prosecco superiore Docg al top di gamma nella fascia tra Conegliano e Valdobbiadene, le imprese impiegano braccianti privi di tutele contrattuali.

La Guardia di Finanza ha scoperto dieci lavoratori completamente "in nero", intenti alla vendemmia in un appezzamento di Valdobbiadene (Treviso). Il proprietario è stato segnalato all'Ispettorato territoriale del lavoro per le determinazioni di competenza circa la sospensione dell'attività imprenditoriale. Le sanzioni amministrative sono previste fino ad oltre 15 mila euro.

L'operazione odierna segue quella effettuata a Silea e a Maserada sul Piave, sempre nel trevigiano, dove gli agenti della polizia municipale hanno scoperto che braccianti stranieri, per lo più indiani e pakistani, in parte privi di permesso di soggiorno e impiegati nella vendemmia, erano stati ammassati in case prive di servizi adeguati, e alloggiati in modo abusivo.





