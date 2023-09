Attivisti Extinction Rebellion scalano il palazzo della Regione Veneto

Due attivisti di Extincition Rebellion sono saliti con una scala stamani sul balcone di Palazzo Grandi Stazioni, sede della Regione Veneto vicino alla stazione di Santa Lucia a Venezia, e hanno fissato sopra l'ingresso uno striscione che recita "Piano siccità: temo la Regione anche quando porta doni".

Si sono poi legati al balcone e da lì hanno pronunciato un discorso ai cittadini: "Come Cassandra nel mito della distruzione di Troia, la scienza è inascoltata. Come il veggente Laocoonte, mettiamo in guardia i cittadini" affermano. Nel piazzale sottostante è stato invece montato un "cavallo di Troia" in cartapesta; quattro "soldati" avevano scudi con le scritte "Ignorare la scienza", "Non affrontare la crisi climatica", "Soluzioni a breve termine".

"L'azione di oggi - afferma una nota del movimento - denuncia simbolicamente come il Piano di contrasto all'emergenza siccità della Regione Veneto sia, similmente al cavallo di Troia, un'arma pericolosa presentata ai cittadini come dono. Un decreto che non riconosce la crisi climatica come causa della siccità e degli eventi meteo estremi che stiamo sperimentando, non solo non affronta il problema ma lo aggrava". Secondo gli attivisti il piano affronta gli effetti della crisi climatica "come se fossero eventi isolati e in maniera non risolutiva. Nel frattempo offre soluzioni a breve termine per mitigarne solo i danni immediati. Il Governo, sia nazionale che regionale continuano a sminuire la gravità della crisi ecoclimatica e ad alludere invece a un fantomatico catastrofismo degli ambientalisti". "La necessità ci spinge a ribellarci e chiedere alla Regione e al governo azioni coerenti - hanno detto gli attivisti dal balcone del palazzo -. Ai falsi doni preferiamo le scomode verità".



