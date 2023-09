AC Vicenza al Senato per presentazione del Rally di Bassano

È stato il Senato della Repubblica a ospitare lo scorso 27 settembre la presentazione ufficiale del 40° Rally Città di Bassano in programma i prossimi 13-14 ottobre, con validità di Campionato Italiano Rally Asfalto.

Presenti il senatore Antonio De Poli e la senatrice Mara Bizzotto. Per l' ACI Automobile Club d'Italia c'erano il presidente Angelo Sticchi Damiani, che ha ricordato i suoi trascorsi rallystici anche nel Vicentino, il segretario generale Gerardo Capozza, e il presidente di ACI Vicenza Luigi Battistolli, cinque volte vincitore della corsa bassanese. In sala anche gli organizzatori, Narciso Paccagnella e Paolo Grandesso, presidente e vice della Bassano Rally Racing.

Il giornalista Roberto Cristiano Baggio ha ripercorso gare, personaggi e campioni dei motorismo vicentino, con un posto d'onore per Miki Biasion, due volte campione del mondo insieme a Tiziano Siviero, unici italiani a detenere il prestigioso risultato.

Martedì 3 ottobre la presentazione sarà replicata a Palazzo Balbi, sede della Giunta della Regione Veneto su iniziativa degli Assessori Elena Donazzan e Gianpaolo Bottacin.

Il Rally Città di Bassano, oltre che evento sportivo di rilevanza nazionale ed internazionale, sarà anche volano per l'immagine di Bassano del Grappa e di tutto il territorio vicentino: sono attesi 200 equipaggi, uno dei rally con maggior numero di iscritti in Italia. La macchina organizzativa nel suo complesso sarà costituita da circa un migliaio di persone.





