Un parco delle sculture nel giardino di Villa Furstenberg

Un nuovo spazio museale prende forma nel parco di Villa Fursnteberg, alle porte di Mestre. Il "Parco Internazionale di Scultura" che presenta dodici opere di artisti quali Botero, Mitoraj, Atchugarry, Fabre, Morris, Barni, è stato creato su iniziativa del presidente di Banca Ifis, Ernesto Furstenberg Fassio, per celebrare i 40 anni di attività dell'istituto, che ha presentato a Venezia il rapporto sul peso dell'Economia della Bellezza nel Pil italiano. Curato da Giulia Abate e Cesare Biasini Selvaggi, e inaugurato alla presenza dei vertici della Banca, oltre che del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, il nuovo spazio sarà aperto gratuitamente al pubblico dalla primavera 2024 e sarà gemellato con il Padiglione Italia della Biennale "Oggi il giardino di Villa Fürstenberg - ha detto Ernesto Fustenberg Fassio - diventa lo spazio naturale per le sculture: un work in progress dove, ogni anno, verranno collocate nuove opere. Abbiamo invitato anche la Biennale a partecipare a questo lavoro in corso. Una vera e propria chiamata alla partecipazione da parte nostra".



