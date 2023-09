Ciclismo: Coppa Agostoni; vince Formolo

Imprevedibile, incerta fino all'ultimo, sorprendente. La Coppa Agostoni, classica del ciclismo italiano d'autunno e primo appuntamento del Trittico Regione Lombardia, non delude le aspettative ed è coerente con la sua natura di corsa difficile da inquadrare, prima di tutto dai corridori, e dal pronostico quasi impossibile.

Baciata dal sole che ha svelato gli scenari più belli della Brianza, l'edizione 2023 ha incoronato Davide Formolo, 30enne veronese che ha vinto per distacco un'Agostoni spettacolare.

Secondo, a 32" dal vincitore, si è classificato lo svizzero Marc Hirschi, terzo il francese Victor Lafay a 51". Era dal 2018 che un italiano non vinceva l'Agostoni.

"È un'emozione molto forte, sono davvero molto contento di avere potuto alzare le mani al cielo oggi - il commento di Formolo -. Non era facile, il percorso dell'Agostoni è molto ondulato nella parte centrale e piatto nel finale. Un percorso molto bello, molto selettivo, che non concede un attimo di respiro, neppure nei pochi chilometri di pianura". "Sono stato tanto tempo senza vincere, ma corro in una squadra forte (la UAE Emirates ndr), con molti compagni dallo spunto veloce - ha detto ancora Formolo -, che è giusto abbiano una possibilità in più su di me sul traguardo. Oggi Hirschi (suo compagno di squadra ndr) Marc mi ha reso tutto l'affetto che io ho dato alla squadra negli ultimi tre anni".



