Casellati, avvio semplificazioni su burocrazia

"Venezia, scrigno di cultura e bellezza, è l'espressione vera del saper fare italiano. Il legame tra la città e l'artigianato è da sempre forte, nel rinascimento Venezia è stata il centro delle botteghe e dei mestieri che ci invidiano in tutto il mondo". Così ha esordito al Salone dell'Alto Artigianato a Venezia, il ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Elisabetta Casellati che ringrazia "il sindaco Luigi Brugnaro per aver voluto questa manifestazione che nell'arte coniuga tradizione e innovazione. I mestieri hanno plasmato le società nei secoli, gli artigiani con la loro manualità hanno raccontato la storia dei nostri territori. Quella dell' artigianato è una realtà fatta di ingegno, tradizioni e radici, capace di guardare al futuro. Gli Artigiani sono artefici di bellezza ma anche architetti di innovazione perché sanno abbinare alla manualità le nuove tecnologie, senza mai dimenticare le proprie radici".

Sul tema della burocrazia Casellati ha ricordato che "gli artigiani, nella loro professione, sono ossessionati nella vita quotidiana da una serie di incombenze, passaggi inutili, sovrapposizione di norme che rendono difficile l'interpretazione. Ho cominciato - ha spiegato - dagli artigiani per semplificare alcune comunicazioni proprio per cercare di agevolar quel saper fare che hanno dimostrato nei secoli. Non dimentichiamo che gli artigiani - ha precisato - sono quelli che hanno raccontato attraverso le loro opere e che hanno plasmato la società nei tempi. Oggi sono qui a Venezia ad un''inaugurazione del primo salone dell'Alto Artigianato in Italia che coniuga tradizione e innovazione perchè gli artigiani, che sono creatori di bellezza per il loro ingegno, sono diventati anche architetti dell'innovazione. Hanno saputo applicare alla loro manualità, alla loro rete al loro ingegno anche le nuove tecniche senza dimenticare le loro radici".





