Consorzio Tutela Formaggio Asiago investe in Germania

Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago testimonia il suo percorso di crescita sostenibile con un nuovo piano promozionale in Germania, Paese che rappresenta il primo sbocco commerciale europeo per l'Asiago Dop.

Il piano, annunciato oggi dai vertici della società, si avvierà con la partecipazione alla fiera internazionale Anuga, l'appuntamento biennale col mondo del food in programma dal 7 all'11 ottobre a Colonia, per poi proseguire con appuntamenti dedicati agli operatori e azioni dirette ai consumatori nei punti vendita di selezionate insegne della distribuzione organizzata tedesca.

"La Germania è un mercato - dice il direttore del Consorzio di Tutela, Flavio Innocenzi - che da sempre apprezza il nostro prodotto riconoscendogli grande qualità, sapore distintivo e totale sicurezza. Oggi ci impegniamo a far conoscere le caratteristiche uniche della filiera di produzione, testimone del legame col territorio e tutrice della biodiversità mostrando le nostre scelte di crescita sostenibile a partire da Anuga, vetrina internazionale del food, la cui edizione 2023 è dedicata proprio a questo tema".

Ad inizio settembre una ventina tra i più importanti operatori professionali e giornalisti gastronomici sono stati in visita sull'Altopiano dei Sette Comuni, per conoscere direttamente lo stretto rapporto tra allevamento e lavorazione artigianale della produzione dell'Asiago Dop.



