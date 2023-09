Rubavano carte credito ai clienti dopo la spesa, due arresti

Una coppia, lei di 21 anni, lui 30, è stata arrestata dai carabinieri di Rovigo per aver rubato una dozzina di carte di credito per lo più nei parcheggi di supermercati, ad acquirenti che lasciavano le borse in auto per riporre i carrelli della spesa. I furti, una dozzina, sono avvenuti nelle province di Rovigo, Padova e Venezia.

L'indagine della procura di Rovigo, che ha emesso un'ordine di custodia cautelare, si è sviluppata a partire dal mese di maggio fino al mese di luglio di quest'anno ed ha portato all'individuazione dei presunti autori dei reati, ritenuti responsabili appunto di circa una dozzina di furti.

Il modus operandi dei due, con cadenza quasi giornaliera, consisteva nell'individuare la vittima, agendo mentre questa, dopo aver riposto la borsa all'interno dell'auto, stava posando la spesa nel bagagliaio oppure mentre riponeva il carrello nelle apposite aree. Obiettivo del furto era sempre la borsa con all'interno il portafoglio e il telefono cellulare. In alcuni casi è stato documentato come, dopo aver commesso il furto della borsa di alcune signore, i malviventi abbiano indebitamente utilizzato la carta bancomat delle vittime per prelevare denaro contante. La coppia è stata anche arrestata in flagranza mentre era intenta a compiere un furto su un'autovettura in sosta.





