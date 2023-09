Presentato a Buenos Aires il restauro della Fenice di Venezia

Si è tenuta oggi a Buenos Aires la conferenza "Le Eccellenze del restauro italiano: l'esperienza del Teatro La Fenice di Venezia" con la partecipazione dell'architetta Elisabetta Fabbri, responsabile della supervisione della ristrutturazione del teatro veneziano dopo l'incendio del 1996.

L'iniziativa è organizzata dall'Istituto per il Commercio Estero (Ice) di Buenos Aires in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia nel quadro della stagione 'Divina Italia' del Tetaro Colon e si propone, come ha detto lo stesso direttore dell'Ice, Gianni Loreti, nella presentazione dell'evento, "di dare un nuovo slancio all'attività del settore del restauro in Argentina grazie alla tecnologia ed il know-how italiani".

L'ambasciatore Fabrizio Lucentini ha sottolineato, da parte sua, l'importanza dei legami culturali tra i due Paesi evidenziando che "uno di questi legami è rappresentato proprio dall'architettura". "Iniziative come quella di oggi permettono di proiettare questi legami verso il futuro e capire quello che si può fare per cooperare anche nel restauro", ha aggiunto Lucentini.

Proprio in nome dei legami storici e culturali che uniscono i due Paesi, l'ambasciatore è tornato infine a sollecitare il sostegno dell'Argentina alla candidatura di Roma all'Expo 2030.





