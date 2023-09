La sopravvivenza nel tumore cerebrale dipende dalle connessioni

Un importante studio condotto da un team di ricercatori padovano ha dimostrato che la prognosi del glioblastoma dipende dalla densità delle connessioni cerebrali.

Lo studio è frutto di una ricerca sul glioblastoma, nato da una collaborazione tra le Università di Padova, Berlino e Bordeaux e lo Iov di Padova, coordinato da Maurizio Corbetta, direttore della Clinica Neurologica dell'Azienda Ospedale Università di Padova e Principal Investigator del Vimm.

Il glioblastoma è il più comune tumore cerebrale maligno. per cui non esistono ancora terapie efficaci. Finora la maggior parte degli sforzi su questa malattia si sono concertati sulle caratteristiche del tumore stesso. La ricerca è stata posta sulle caratteristiche dell'organo in cui si sviluppa questo tumore: il cervello.

Il gruppo di ricercatori ha dimostrato che la prognosi di questa malattia dipende anche e soprattutto dalla densità di connessioni strutturali (i fasci di fibre che connettono le aree cerebrali tra di loro) nella regione in cui si sviluppa il tumore. In particolare, si è visto che quando il tumore cresce in aree ad alta densità di fibre la sopravvivenza dal momento della diagnosi è più breve, viceversa quando il glioblastoma si localizza in regioni cerebrali a bassa densità di fibre la prognosi è migliore. Il motivo può consistere nel fatto che quando il tumore cresce in regioni in cui ci sono più fibre (ovvero più "strade") ha maggior probabilità di diffondersi alle restanti regioni del cervello.



