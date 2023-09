Gdf sequestra 3 tonnellate di vongole irregolari a Chioggia

Circa tre tonnellate di vongole veraci irregolari sono state sequestrate dalla sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Chioggia (Venezia), nell'ambito dei controlli sulla tracciabilità dei prodotti ittici.

Le Fiamme Gialle hanno svolto appostamenti e osservazioni in prossimità di punti di sbarco spesso utilizzati per il trasbordo di molluschi avviati alla vendita. A bordo di unità navali e a terra, hanno eseguito controlli a natanti e mezzi commerciali utilizzati per il trasporto del prodotto ittico.

Le vongole sequestrate erano prive della documentazione sanitaria obbligatoria, che permette la tracciabilità del prodotto a garanzia della salute dei consumatori. Il pescato sequestrato è stato rigettato nelle acque lagunari veneziane.

L'azione di controllo dei finanzieri si è spostata anche al mercato ittico all'ingrosso di Chioggia, dove sono stati anche verificati i requisiti di tracciabilità e igienico-sanitari previsti dalla normativa europea, con sanzioni amministrative per 4.000 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA