Marco Polo torna a Venezia nella Notte della Ricerca

Dopo le ultime scoperte storiche effettuate dall'università Ca' Foscari, la storia di Marco Polo, torna a vivere attraverso i tour guidati realizzati in collaborazione con l'associazione Goguide di Venezia.

Alessandra, Paola, Francesca, Annabianca daranno un ai visitatori primo assaggio sulla storia di Marco Polo e del suo Milione in occasione della Notte della ricerca il 29 settembre.

Grazie all'interpretazione di un attore, Leonardo Benetazzo che interpreterà Marco Polo, si percorreranno le tappe di parte della sua vita all'estero ma soprattutto verranno evidenziati momenti salienti del suo ritorno a Venezia dopo la grande esperienza maturata alla corte del Kublai Khan.

"Siamo grate a tutto lo staff dell'Università di Ca Foscari e al Progetto Changes Pnrr, della collaborazione che si è venuta a creare. E' un'occasione per noi guide molto importante dal punto di vista culturale , - afferma Alessandra di Goguide - portiamo avanti assieme un'esperienza unica , attraverso i testi forniti dagli studiosi che vengono poi raccontati dalle guide della nostra associazione. Molti appassionati di Marco Polo altrimenti non avrebbero la possibilità di reperirli".



