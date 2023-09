Inaugurato il volo Roma-Verona con SkyAlps

La compagnia aerea italiana SkyAlps amplia la sua offerta dando il via oggi al collegamento tra l'aeroporto di Fiumicino e Verona. Due i voli diretti andata e ritorno al giorno dal lunedì al venerdì, ed un singolo collegamento il sabato mattina e la domenica sera. Le partenze da Fiumicino sono in programma alle 8.50 ed alle 19.20.

"Siamo lieti di inaugurare oggi il nuovo collegamento diretto per Verona, che permette anche l'andata e ritorno in giornata e che ha una forte connotazione "green" e di sostenibilità, che per noi è un elemento strategico di sviluppo. Incrementa ulteriormente la connettività di Fiumicino con le principali e più attrattive città italiane, migliorandone l'accessibilità all'ampio network intercontinentale raggiungibile direttamente da Roma - il commento di Federico Scriboni, Head of Aviation business development di Aeroporti di Roma - Si conferma il ruolo strategico del nostro scalo, quotidianamente a supporto della mobilità del Paese". Fondata nel 2021, SkyAlps oggi collega 12 destinazioni italiane ed europee. La flotta è composta da 6 aerei DASH-8 Q-400 - biturboelica a corto-medio raggio, caratterizzati da emissioni acustiche e di Co2 significativamente basse. "I collegamenti tra Fiumicino e Verona sono assicurati con aerei molto efficienti che permettono di ridurre fino a 50% di emissioni - ha detto all'inaugurazione questa mattina allo scalo romano Josef Gostner, presidente di SkyAlps - Utilizziamo il 30% di Saf Fuel per migliorare la sostenibilità e stiamo lavorando con l'obiettivo di arrivare ad un 100% di uso di Saf Fuel. Siamo sicuri che il nuovo volo da e per Roma sarà un successo. Tra gli obiettivi, lo sviluppo di nuove tratte di collegamento con Roma".

A partire dal 2 ottobre SkyAlps collegherà Roma con Crotone in continuità territoriale con voli giornalieri. In più, dal 30 ottobre, partiranno i collegamenti diretti tra Roma e Cuneo offerti dalla compagnia quattro volte a settimana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA