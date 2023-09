Casa a Cortina, sempre più una moda per gli americani

Gli americani sono sempre più innamorati delle zone montane delle bellunese, Cortina in testa.

Non solo quindi Brad Pitt, avvistato nei giorni scorsi a Misurina, ma gli stranieri di tutto il mondo sono interessati a trascorrere le loro vacanze in Italia ed acquistare una proprietà in queste zone.

Secondo i dati elaborati dal portale immobiliare Gate-away.com, la zona della provincia di Belluno si conferma anche nei primi otto mesi del 2023 come una delle mete preferite dagli stranieri per cercare una casa in Italia. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (gennaio-agosto 2022) le richieste di abitazioni provenienti da acquirenti esteri nella zona sono cresciute del 51.47%.

A trainare la crescita è il Comune di Cortina che nel periodo registra il 55.34% del totale delle richieste. Segue Gosaldo con il 9.71%, Colle Santa Lucia con il 6.8% Alleghe con il 5.83%. La città ampezzana primeggia anche sulla crescita annuale: rispetto allo scorso periodo dello scorso anno le richieste sono cresciute del +111.11%. A seguire il Comune di Gosaldo che registra una crescita annuale del 75%.



