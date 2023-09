Acquisti online con carta di credito di un defunto, denunciato

Una persona residente nel trevigiano ha utilizzato indebitamente una carta di credito intestata a un anziano defunto per concludere alcune transazioni commerciali on line. L'uomo, che aveva un rapporto di conoscenza con l'anziano defunto, medico in pensione, è stato denunciato dalla Guardia di finanza di Treviso per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Le indagini erano partite da una querela presentata dai parenti del defunto e hanno permesso di constatare, attraverso l'analisi delle movimentazioni dei conti correnti, che la carta di credito del pensionato, dopo il suo decesso, è stata usata dall'indagato per acquistare sul mercato elettronico prodotti per circa 4.000 euro, tra cui alcuni articoli di abbigliamento, un Iphone e una poltrona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA