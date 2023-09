A Padova i primi provvedimenti del Dl Caivano in Veneto

Il Questore di Padova, Antonio Sbordone, ha adottato due provvedimenti previsti dal Decreto Caivano, applicati per la prima volta in Veneto.

Oggi sono stati notificati due avvisi orali nei confronti di due minorenni, un ragazzo e una ragazza, che nei mesi scorsi si sono resi responsabili di ripetuti episodi di bullismo contro coetanei, con la commissione di reati quali rapina, estorsione, lesioni e atti persecutori. Gli episodi si sono verificati nei comuni di Monselice e Albignasego.

I provvedimenti sono stati adottati sulla base delle novità normative introdotte di recente dal Decreto Caivano del 16 settembre, con la finalità di fronteggiare il fenomeno del bullismo minorile anche con strumenti nuovi come quelli delle misure di prevenzione personali, già previsti ed utilizzati nei confronti di soggetti maggiorenni.



