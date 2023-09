Maltempo, una trentina gli interventi nel trevigiano

Sono stati oltre 30 gli interventi dei vigili del fuoco per i violenti rovesci temporaleschi, che nel tardo pomeriggio di sabato hanno interessato parte della provincia di Treviso.

Operazioni per la rimozione di rami e piante pericolanti, prosciugamenti, rimozione di ostacoli alla circolazione, tra cui alcune auto rimaste bloccate in un sottopasso a Silea. I comuni maggiormente interessati: Treviso, Castelfranco, Altivole, Silea, Montebelluna, Possagno, Resana, Carbonera.



