Accoltella moglie ferendola gravemente e si costituisce

Una donna di 77 anni di Maser (Treviso) si trova ricoverata all'ospedale di Treviso in gravi condizioni a causa di una profonda ferita da arma da taglio. A colpirla con un coltello è stato presumibilmente il marito, di 74 anni, che si è recato personalmente alla caserma dei carabinieri di Cornuda (Treviso) riferendo quanto aveva commesso poco prima. I soccorritori, allertati dai militari, hanno trovato la donna ancora in vita e hanno disposto il suo trasferimento in elicottero a Treviso. L'uomo è attualmente trattenuto nella caserma dei carabinieri.



