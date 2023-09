Verona: Baroni, sentiamo la sconfitta come occasione persa

Marco Baroni esce da San Siro con più di un rimpianto, dopo il ko per 1-0 del suo Verona: "Non ricordo un'azione del Milan costruita, sono state tutte palle nostre perse. Il Milan aveva signori giocatori in campo, ma il Verona deve crederci di più: la palla di Folorunsho deve andare dentro, deve sfondare la rete", spiega l'allenatore dei veneti.

"Anche nel secondo tempo Bonazzoli ha avuto un'occasione che solitamente sfrutta diversamente. Chiaro che l'errore del gol ci ha condizionato. Ma a fine partita ho detto che i ragazzi sentano un po' il dolore che sento io, come un'occasione persa".





