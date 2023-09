Ricercato per terrorismo in El Salvador, arrestato a Vicenza

Un cittadino salvadoregno, G.V.J.L., di 44 anni, è stato arrestato a Vicenza dalla Digos e dall'Ufficio Immigrazione della Questura, su mandato di cattura internazionale per il reato di partecipazione ad associazione terroristica ed omicidio di un poliziotto.

L'uomo è accusato in patria far parte della banda "Mara Salvatrucha", in particolare del gruppo "Gangster Locos Salvatruchos, i cui membri aderiscono "Programma Schulton 503" con il centro operativo a Usultan. In seguito alle rivelazioni di un membro del gruppo criminale è stato possibile risalire alla struttura dei Locos Salvatruchos, all'interno del quale il ricercato svolgeva compiti legati al traffico internazionale di cocaina e di crack a Usultan, e avrebbe avuto un'arma utilizzata per l'omicidio di un agente di polizia, nel 2015.

Il Mandato di cattura internazionale era stato emesso il 21 luglio 2017 dall'Ufficio del Giudice di Istruzione di San Miguel. L'uomo è stato individuato all'alba di ieri dagli agenti in un appartamento della periferia cittadina, è stato prelevato e condotto negli Uffici della Questura, poi trasferito alla locale Casa circondariale "Don Papa" di Vicenza a disposizione della della Corte d'Appello di Venezia, che dovrà decidere in merito alla sua estradizione a San Salvador.

Ulteriori indagini sono in corso da parte della Digos per accertare eventuali favoreggiamenti della latitanza dell'arrestato, e a verificare suoi eventuali contatti con ambienti eversivi in Italia.



