Steinmeier visita la Biennale di Architettura a Venezia

Il presidente della Germania Rudolph Steinmeier ha visitato stamani la Biennale di Architettura di Venezia, nell'ultima 'tappa' della sua visita in Italia che lo vede oggi nella città lagunare, da cui ripartirà per Berlino.

Durante la visita al padiglione tedesco della mostra, Steinmeier ha incontrato e parlato con alcuni membri dell'"Assemblea sociale per la casa" di Venezia, che stanno svolgendo attività di workshop sulla rigenerazione urbana assieme con i curatori e studenti della Germania. All'incontro era presente il presidente della Biennale Roberto Cicutto, assieme ai curatori della mostra.

"Per noi - ha detto all'ANSA Federica Toninello, dell'Assemblea per la casa - è stata un'esperienza positiva. Il presidente e sua moglie si sono dimostrati interessati a quello che facciamo. Ci ha chiesto qual è il nostro rapporto con le autorità politiche; noi gli abbiamo risposto che c'è una mancanza totale di confronto, sia con i comitati che con i cittadini".



