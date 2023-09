Destro (Confindustria Veneto Est), 'l'autunno sarà cruciale'

Andiamo verso "un autunno che sarà cruciale, per le prospettive di crescita del nostro Paese, per l'equilibrio dei nostri conti pubblici e l'affidabilità in Europa. Un autunno che richiama noi tutti - istituzioni, politica, parti sociali - alla responsabilità di ricercare, insieme, visioni e soluzioni per una crescita equilibrata e duratura, che non lasci indietro nessuno", avverte il presidente di Confindustria Veneto Est, Leopoldo Destro, dall'assemblea generale di Federmeccanica . "Il quadro di incertezze è complesso", ma resta una "fiducia" su "determinazione e saper fare" delle imprese "E' proprio questa la forza da cui dobbiamo partire", dice Destro, con un disegno di politica industriale, una strategia in Europa per la competitività, l'attuazione del Pnrr, e da "a un patto tra le parti sociali per la coesione, la crescita partecipata e diffusa e lo sviluppo sostenibile, che noi abbiamo già condiviso nel nostro territorio. Un patto che riconosce in un moderno sistema di relazioni industriali, non rivendicativo ma partecipato, nel dialogo e nella volontà di cercare ciò che unisce, un fattore competitivo imprescindibile".





