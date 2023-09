Auto fuori strada contro un muretto, un morto

Un automobilista di 46 anni è morto in un incidente avvenuto la notte scorsa, intorno alle ore 21:30, a Col San Martino (Treviso), in cui la sua vettura è uscita di strada.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna, che dopo aver messo in sicurezza il mezzo ha estratto l'uomo, che con l'auto era andato a finire contro un muretto laterale. Il personale sanitario del Suem 118, nonostante i tentativi di rianimazione, ha dovuto dichiararne il decesso.

L'intervento dei vigili del fuoco per bonificare l'area è terminato alle 23:30.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA