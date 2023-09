'Amichevole' Padova-Rovigo con rissa, 62 squalificati

Va bene che quelle tra Petrarca Padova e Femi-Cz Rovigo non potranno mai essere partite normali, vista l'acerrima rivalità fra le due squadre, ma il fatto che l'amichevole, se così può essere definita, di venerdì scorso al Battaglini abbia provocato ben 62 squalifiche, rese note oggi dal giudice sportivo della Fir, stabilisce un record.

Tutto è cominciato a quattro minuti dalla fine del match, quando Facundo Diederich del Rovigo ha subito un placcaggio pericoloso dal petrarchino Matteo Panunzi e ha reagito colpendolo con dei pugni sulla testa che hanno scatenato una rissa generale, in cui sono stati molto pochi i giocatori che non hanno perso la testa. Ora Diederich e Panunzi sono stati puniti con 3 settimane di squalifica, ma in totale sono scattate 62 sanzioni, 30 a carico del Rovigo e 32 del Petrarca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA